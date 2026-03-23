プロ野球・楽天は、本拠地で発売する「選手プロデュースメニュー」を発表。新商品として12選手26種類のメニューが登場します。今季からチームに加入する前田健太投手では、6品のプロデュースメニューが登場。「前田健太の人生弁当(1800円)」や「前田健太のボールパークフライ〜アメリカンスタイル〜(1180円)」など、バラエティーに富んだメニューとなりました。昨季は52登板で防御率1.07と存在感を見せた西口直人投手では、「西口