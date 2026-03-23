新年度予算案の審議を巡り、木原官房長官が自民党の参議院幹部と会談し、不測の事態に備えて野党が求める暫定予算案の編成を検討したいとの考えを伝えました。自民・松山参院議員会長「我々も年度内成立をしっかり目指していきたいと思いますが、（木原官房長官は）『不測の事態に備えて、暫定予算を編成する方向で検討したい』と」高市首相は、予算案の年度内成立に強くこだわっていますが、十分な審議時間の確保を求める野党は、