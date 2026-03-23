20日から配信されているフジテレビ系バラエティ番組『突然ですが占ってもいいですか?』(毎週日曜24:55〜)のTVerオリジナルエピソードに、俳優・伊勢谷友介が登場。“御用になっていた”過去の心境、そして「子どもを持つより社会に貢献する人材を育てたい」という独自の結婚観まで、その言葉の裏にある“思想”と“葛藤”が浮かび上がった。伊勢谷友介伊勢谷を占ったのは、ホロスコープ占い師・彌彌告(みみこ)。まず、2026年の時勢