カーリング女子世界選手権カーリングの女子世界選手権は22日（日本時間23日）にカナダ・カルガリーで閉幕し、3位決定戦に出場した日本代表のロコ・ソラーレはスウェーデンに5-8で敗れ4位に終わった。試合後、優勝したスイスのメンバーに対して見せた振る舞いが世界のファンに称賛されている。3位決定戦に登場したロコ・ソラーレは、3-3で迎えた第8エンドに5失点。第9エンド後に負けを認め、2016年以来のメダルはならなかった。