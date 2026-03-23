【Lovisiaポケピースリップバーム(4種)】 3月27日より順次発売 価格：各990円 BEENOSは、ギフトコスメブランド「Lovisia(ラヴィジア)コスメシリーズ」より、「Lovisiaポケピースリップバーム」（4種）を3月27日から全国のバラエティショップで順次発売する。同日10時よりLovisiaオンラインショップでも販売が開始される。価格は各990円。 本製品