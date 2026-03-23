3月も最終盤。出会いと別れの季節です。4月からの新生活に備え、日々慌ただしく過ごしている人も多いことでしょう。あまり根を詰めると却って効率が悪くなるもの。ちょっとした休憩時間には、お気に入りのスイーツでほっと一息入れてみてはいかがでしょうか。2026年3月の新作5品まとめ(3月24日発売予定)本記事では、ファミリーマートで3月24日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年