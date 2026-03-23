ドジャースで２年目のシーズンを迎えるキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）が開幕目前で３Ａに降格となり、球団公式Ｘを中心に荒れた状態となっている。シーズン到来が２６日（日本時間２７日）に迫る中、苦渋の決断が下されたのは２２日（同２３日）のことだった。オープン戦は９試合の出場ながら打率４割７厘を誇っていたキム・ヘソンは開幕のロースターに残れず、打率１割１分６厘の成績だった２４歳の若手有望株・フリーラ