ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで団体金メダル、男子個人戦８位だった?４回転の神?イリア・マリニン（２１＝米国）が、再起に向けて新車を購入し話題となっている。絶対王者として優勝候補の大本命だったマリニンだが、ショートプログラム（ＳＰ）こそ首位発進だったものの、フリーではジャンプで転倒するなどまさかのミスを連発して１５位と撃沈。総合８位でメダルまで逃し、世紀の惨敗劇が世界を驚かせた。失意