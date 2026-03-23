現在新宿バルト9ほかにて期間限定上映中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー」より、上映ヒットを記念したお楽しみイベントの開催が決定した。3月28日・29日には、関東・関西にレジェンド3戦士がやってくるイベント、また4月2日・20日には各戦隊キャスト登壇イベントを実施する。○レジェンド3戦士とフォトセッション&ハイタッチ!3月28日、3月29日の2日感、関東・関西にて本作にも登場するレジェンド3戦士、歴