未査読論文(プレプリント)を無料で公開するウェブサイトのarXivが、運営元のコーネル大学から独立して非営利団体に移行する方針を固めたことが分かりました。Chief Executive Officer job with arXiv | 37961678https://jobs.chronicle.com/job/37961678/chief-executive-officer/ArXiv, the pioneering preprint server, declares independence from Cornell | Science | AAAShttps://www.science.org/content/article/arxiv-pion