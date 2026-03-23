©YOSHIMOTO MUSIC Co.,LTD.アイドル界に突如現れた伝説のアイドル「くまま」が、初オリジナル楽曲「くままは屈強」を3月28日（土）に配信リリースする。その正体は、紅しょうがの熊元プロレスではないか…？という噂が絶えない中でリリースされる本楽曲は「くままのくは屈強のく」という衝撃的なフレーズから始まる、底抜けに明るくエネルギッシュなハッピーチューン。くまま自ら作詞を手掛け、「この腕がパワースポット」「