今井美樹が歌手デビュー40周年となる2026年、約8年ぶり通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』をリリースした。同アルバムのライナーノーツが新たに開設された“今井美樹official note”にて公開となった。アルバム『smile』リリースタイミングには特設サイトがオープンし、今井美樹本人のロングインタビューをはじめ、アルバムに携わった方々からのコメント、各収録曲の今井や作詞家陣による楽曲解説、レコーディング風景を収め