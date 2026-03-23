Creepy Nutsが、世界中で利用されているオンラインゲーミングプラットフォーム・Roblox内の音楽体験空間「AVNU: Where Music Meets」にて、期間限定のバーチャルイベントを開催することを発表した。本イベントは、3月26日から4月19日までの期間限定で実施され、Creepy Nutsの音楽と世界観を、ゲームというインタラクティブな空間の中で体験できる特別な機会となる。イベント期間中、ユーザーはAVNU内にて展開されるリズムゲームを