俳優の鈴木亮平が22日にInstagramを更新し、主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）のオフショットを公開。共演の戸田恵梨香らとの3ショットにファンから「いい写真」「泣けてきます」といった声が集まった。【写真】『リブート』戸田恵梨香ら“ギャルポーズ”「スタイル良すぎ」「キュート」と反響『リブート』は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリー