元プロレスラー・総合格闘家でタレントの高田延彦が22日にInstagramを更新。タレントで妻の向井亜紀の大学卒業を祝福した。【別カット】向井千秋、大学を卒業高田が投稿したのは袴姿の向井との2ショットや“日本女子大学卒業式”と書かれた看板の前で笑顔を見せる向井のソロショット。投稿の中で高田は「春分の日は向井の卒業式」とつづり「二十歳の祝いにと尊敬する祖母があつらえてくれた振袖は、成人式と仕事が重なり着る事