King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がダブル主演する映画『鬼の花嫁』より、本編映像が解禁。映像では、玲夜（永瀬）が“鬼の一族”に花嫁として柚子（吉川）をお披露目する圧巻シーンが公開されている。【動画】花嫁として迎え入れる、緊張のお披露目シーン解禁本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi