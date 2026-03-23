“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が22日にInstagramを更新。大学卒業を報告し、袴姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）菊池が「大学を卒業しました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には袴を着て笑顔を見せる様子や卒業証書を持って佇む姿が収められている。投稿の中で菊池は「体育大学という環境