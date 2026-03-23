日本の音楽界を支える武部聡志のプロデュースにより、スタジオジブリ トリビュートアルバム『ジブリをうたう』の第一弾がリリースされたのは2023年。その翌年にはアルバム収録曲をライブで届けるコンサートも開催され、大きな反響を呼んだ。今年2月にはトリビュートアルバム第2弾、『ジブリをうたう その2』がリリースされ、新たに豪華アーティストが参加。再びそれぞれの“ジブリ愛”溢れるアルバムが誕生した。そして3月13日、＜