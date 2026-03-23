ＮＨＫＥテレ「おかあさんといっしょ」（月〜土・午前７時４５分）が２３日に放送され、「第１２代体操のお兄さん」の登場にネットが騒然となった。初代「体操のお姉さん」を務める秋元杏月（あづき）が２８日の放送をもって卒業することとなり、今週は「杏月お姉さんスペシャル」と題して放送。杏月お姉さんの７年間の思い出を振り返る内容で、この日は２３年４月に番組を卒業した「体操のお兄さん」福尾誠が登場。秋元杏月