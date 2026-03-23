元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサー(42)が22日、自身のインスタグラムを更新。大学の卒業式での袴姿を公開した。 【写真】思わず「姐さん！」と呼びたくなるようなド迫力 「卒業生の皆様も、今年度何かから卒業された方もおめでとうございます」と投稿。「これは私の大学卒業式の写真」と濃紫の袴姿で髪をアップにして、まゆ毛も細く、キリッと見つめるショットを掲載。「袴の色と目線に気合いを感