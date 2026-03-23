フライブルクの日本代表MF鈴木唯人が決勝点の起点にドイツ1部フライブルクの日本代表MF鈴木唯人が持ち前の推進力で決勝点を演出した。鈴木は現地時間3月22日、ブンデスリーガ第27節ザンクトパウリ戦に先発出場。1-1で迎えた後半33分に左サイドでパスを受けると自陣からドリブルを開始。相手DF3人を引き連れながら前進し、ペナルティーエリアの手前まで来たところでFWシリアケ・イリエへパス。イリエのシュートをGKが弾いたこぼ