ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターのネームがオシャレなワンポイントになっている、ディズニーデザイン「口がガバッと開いて身体にフィットするリュックサック」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「口がガバッと開いて身体にフィットするリュッ