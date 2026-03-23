戦艦の代わりに機雷除去か。米日首脳会談で自衛隊派兵要求の代わりに「ホルムズ海峡貢献」請求書を持ち帰った日本政府が「機雷除去」カードを考慮する雰囲気だ。共同通信は22日、茂木敏充外相がフジテレビの番組に出演し、停戦後の機雷除去のために自衛隊をホルムズ海峡に派遣する可能性に言及したと伝えた。これによると、茂木外相は「具体的なことを約束したり、宿題を持って帰ってきたりしたということは全くない」としながらも