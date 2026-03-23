ウォルト・ディズニー・ジャパン配給の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念した、《MANDO MONDAYS》ポップアップイベントが2026年3月23日に池袋PARCOで開催されました。全世界を興奮と歓喜で満たしてきた空前のエンターテイメントが、約7年ぶりに映画館へ帰還！期間限定ストアのオープン初日に合わせて実施された、熱気あふれるカウントダウンの様子をお届けします。 『スター・ウォー