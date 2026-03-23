◇第98回全国選抜高校野球大会第5日1回戦東北（宮城）5―1帝京長岡（新潟）（2026年3月23日甲子園）3年ぶり21回目出場の東北が、87年夏にノーヒットノーランを食らった帝京長岡の芝草宇宙監督（56）に“リベンジ”した。投打をかみ合わせ5―1で勝利。センバツでは22年ぶり、夏を含めても17年ぶりの甲子園勝利となった。試合後、我妻敏監督（43）は、笑いながら「先輩の斎藤隆さんからは“Hランプを灯してくれ”と言わ