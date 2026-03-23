俳優のムロツヨシが、23日、都内で行われたNetflixシリーズ『九条の大罪』イベントに登壇した。柳楽優弥が主演、松村北斗と弁護士バディを演じる今作で、裏社会の中心人物で伏見組の若頭を演じたムロは「いつも愉快な舞台あいさつを目指していますがきょうは封印せざるをえません。きょうは静かな、ときにポケットに手をつっこむ…あ、今はしませんが。すいません」と朝からじょう舌で笑いを起こした。【集合ショット】柳楽優弥