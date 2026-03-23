漫画『葬送のフリーレン』の第3回キャラクター人気投票が29日まで開催中で、現在の順位の一部が発表された。前回4位だったユーベルが、現在18位となっている。【画像】人気ダウン！？激レア…ちょっと笑顔のユーベル前回よりも現状順位を落としているユーベルに、ネット上では「アニメ放送は順位に結構影響あるから、ユーベルが10位以内にまた入るのは、帝国編のアニメ放送まで、待ちになるかもな」「ユーベル大好きだから18位