お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。人気芸人らが又吉の“素顔”を明かした。同番組には、又吉の下積み時代を知る「サルゴリラ」児玉智洋、「ライス」関町知弘がVTR出演した。又吉の人柄について、児玉は「人の目を気にしすぎてて」と回転寿司店でのエピソードを披露。店での又吉の様子を「食べたい物を頼めない、恥ずかしくて」と伝えた。