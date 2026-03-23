おととい、群馬県上野村で発生した山林火災は、発生から丸2日たった現在も鎮圧のめどはたっていません。延焼が拡大するおそれがあるとして、きのう夜、近くの住民に対し、再び避難指示が出されています。おととい昼前に発生した上野村の山林火災。きょう午前9時現在、およそ96ヘクタールが延焼し、プレハブ小屋1棟が焼けましたが、けが人は確認されていません。村は、きのう朝7時、住民に出していた避難指示をいったん解除しました