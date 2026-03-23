グローバルボーイズグループ「INI」の西洸人（28）と、お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅（54）が23日、東京・池袋パルコ本館で「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」公開記念＜MANDOMONDAYS＞ポップアップイベントに出席した。「スター・ウォーズ」シリーズの大ファンである西は「気付いたらフォースに取り込まれていた」と、作品愛を表現。塚地は「今にいたるまで作品が続いているという喜び