俳優の沢尻エリカ（39）が、タレント・Matt Rose（31）のInstagramに登場。ほほを寄せ合う2ショットに絶賛の声が寄せられている。【映像】沢尻エリカとMattのほほを寄せ合う2ショット（複数カット）これまでもエイベックスの松浦勝人会長や写真家・蜷川実花のInstagramなどで2ショットが投稿されるたび、その美貌が話題になってきた沢尻。ほほを寄せ合う2ショットに反響2026年3月21日にはMattのInstagramに登場。「大好きな