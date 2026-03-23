気象予報士天達武史氏（50）が23日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。天気予報のコーナーで雨と低気温が開花したサクラに好影響との朗報をお茶の間に届けた。東京・渋谷のスクランブル交差点を生中継する定点カメラの映像について天達氏が解説した。「東京・渋谷はサクラが満開に近づいて来た中の雨」と雨の降る様子を生中継する画像を指し示した。そして「傘の花がまさに咲いていますけど、今の