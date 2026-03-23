北朝鮮で最高人民会議が22日から始まり、金正恩総書記が最高指導者にあたる国務委員長に再任されました。北朝鮮メディアは、平壌で22日、国会にあたる最高人民会議が開幕し、金総書記が満場一致で国務委員長に再任されたと伝えました。再任の理由について、核戦力の強化などを挙げ、「他の選択肢は存在しない」としていて、23日付の労働新聞の1面には金総書記の写真が大きく掲載されました。また最高人民会議では憲法改正案が提出