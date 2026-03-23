お笑いコンビ、ピースの又吉直樹（45）が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。相方の綾部祐二（48）について話した。ピースは結成23年目。VTRで出演したタレント今田耕司（60）が「たまに綾部の話を又吉がしている時に、女子に見える時があります。『帰ってきたら、こんなことをしてみたいな』とか」と綾部に対する“愛情”を感じると話した。米国を拠点に活動している綾部とは「定期的に電話を