犬が『辛い』と感じているときの鳴き方５選 犬が「辛い」と感じているとき、行動や態度で示すこともありますが、力を振り絞って鳴き声で意思表示することも多くあります。ここでは、犬がストレスや体調不良によって「辛い」と感じているときの鳴き方をみていきましょう。 1.「キャン！」「キャイーン！」 突発的に痛みが走ったとき、犬は悲鳴のような甲高い声を上げます。「キャン！」「キャイーン！」と甲高く大