他路線から“隔絶”状態のはぐれ者 阪神高速「西大阪線」近畿圏に約260kmの路線網を構成する阪神高速。そのなかで“はぐれ者”ともいえる謎めいた路線が「17号西大阪線」でしょう。【ここか！】確かにナゾな「西大阪線−堺線」ルート（地図／写真25枚）西大阪線は5号堺線と接続する「南開JCT」から「安治川」出入口までの3.8kmで、阪神高速では最短の路線です。大阪エリアの阪神高速各線の多くは、都心の1号環状線から放射状に