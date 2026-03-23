4月12日より日本テレビ系で放送がスタートする志尊淳主演ドラマ『10回切って倒れない木はない』の追加キャストとして、でんでん、矢柴俊博、入山法子、みりちゃむ（大木美里亜）、松岡卓弥（MATSURI）の出演が発表された。 参考：ヤンキー×医療ドラマはなぜ成立？『ヤンドク！』髙木由佳＆貸川聡子Pに聞く制作秘話 本作は、秋元康が企画を務めるオリジナルラブストーリー。脚本は、『娘の