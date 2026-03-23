newmoは、京浜急行電鉄から京急タクシーグループ6社を、3月31日付けで譲受する。譲受するのは、京急交通、京急横浜自動車、京急文庫タクシー、京急葉山交通、京急中央交通、京急三崎タクシーの6社。車両数は400台、乗務員数は600名以上。2025年3月期の売上高は38億9,900万円。社名とブランド名をうみかぜ交通に刷新し、東京や京浜・湘南エリアで事業を展開する。newmoは、2024年1月に設立。大阪で4社を取得し、車両約1,000台、従業