MLS（アメリカプロサッカーリーグ）のオーランド・シティは、スペインの強豪アトレティコ・マドリーでプレーするアントワーヌ・グリーズマンの獲得に成功したようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者が発信した。オーランド・シティは今年２月下旬頃にも獲得を検討しており、MLSの移籍期限である３月26日までの決着を目ざしていた。しかしグリーズマンは、まだアトレティコでチャンピオンズリーグやコパ・デル