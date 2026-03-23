県内で暮らす外国人に、食文化やまちの魅力を知ってもらおうと体験教室が大村市で開かれました。 体験教室に参加したのは、ALT＝外国語指導助手や留学生など県内で暮らす7人です。 挑戦するのは郷土料理「大村ずし」づくり。 3つのグループに分かれ材料を切ったりタマゴを焼いたり。 木箱に酢飯や具材をつめて、押し固めて錦糸卵を飾ると完成です。 （アメリカ出身のALT） 「おいしい」 （アメリカ出身のAL