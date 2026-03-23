本格的な春の訪れが近づいています。国の特別名勝、石川県金沢市の「兼六園」では園内随一の枝ぶりを誇る唐崎松の雪吊りを取り外す作業が行われました。金沢の今日の最低気温は4月上旬並みの6．4度と朝の冷え込みも和らぎ、午前11時までの最高気温も小松で14・7度、七尾で14・4度、金沢で14．3度などとなりました。こうした中、兼六園では、冬のシンボルともなってきた唐崎松と玩月松に施された雪吊りが取り外され、庭師ら10人が霞