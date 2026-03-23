タレントの板野友美さんは3月22日、自身のInstagramを更新。温泉地でリラックスしたひとときを過ごす浴衣姿を公開しました。【写真】板野友美の色っぽい温泉浴衣ショット「撃ち抜かれる美しさ最高キュート」板野さんは、温泉マークの絵文字を添え、9枚の写真を公開。しっとりと落ち着いた色の浴衣に身を包んだ姿です。特に目を引くのは、アップにまとめられた髪の毛とお風呂上がりを思わせる艶やかな素肌で、リラックスした表情か