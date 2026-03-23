タレントのつるの剛士が、ワイモバイルの新CM「18 Years Scroll」に出演。実在する親子の18年間をスマートフォン（スマホ）のカメラロール内のデータで紡いだ同CMで、次女・おとさんがメディア＆CM初出演を果たしている。【動画】つるの剛士の次女・おとさん、メディア初出演父とCM共演CMは、つるのが自身のスマホに大切に保存してきた、18年間にわたる合計約6000件以上もの膨大な写真や動画データをもとに制作されたドキュ