タレントの若槻千夏（41）が23日、都内で行われた「SMBCビジネスセミナー『みんなの研修』新サービス発表会」に登壇。今でも覚えている“大失敗”を明かした。【全身ショット】きれい！パンツスタイルも似合う若槻千夏新サービスの一日アンバサダーとしてイベントに登壇した若槻。トークセッションではタレントとしてのブレイクした日々から、アパレルのデザイナー・プロデューサーとしても活躍する現在までの歩みを振り返った