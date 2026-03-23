熊本のサクラの開花が、今日（3月23日）発表されました。 【写真を見る】熊本の桜 平年より1日遅く「開花」1週間～10日ほどで満開か 平年より1日遅い開花です。 午前10時ごろ、熊本地方気象台の職員が、熊本市西区にあるソメイヨシノの標本木で咲いている花を確認しました。 熊本地方気象台 村上龍二さん「確実に5輪確認できましたので、『開花』とします」 開花の発表は平年より1日遅く、去年と同じ日です。 熊本市