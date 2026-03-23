今季、過酷なスケジュールを強いられるＧ大阪が見せる“攻撃の強み”を元日本代表ＤＦ加地亮さんが解説。２本のパスでゴールを生み出した好連係を絶賛した。７連戦というタイトなスケジュールを戦い抜いた後輩には「やってやるぞという気持ちが見えていた」と思いやった。 ▼Ｇ大阪は７連戦を乗り切った 関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！