任期満了に伴う熊本県和水町の町長選挙は、昨日（3月22日）投開票が行われ、現職の石原佳幸氏（52）が再選を果たしました。 【写真を見る】和水町長に石原氏が再選 新人との一騎打ちを制す 投票率は過去最低熊本 現職と新人の一騎打ちとなった和水町の町長選挙は、現職の石原佳幸氏（52）が、前の町議会議員で新人の荒木宏太氏（41）を破り、再選を果たしました。 ＜開票結果＞石原佳幸氏 無・現 3493票当選荒木宏太氏 無・