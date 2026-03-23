お笑いタレントの柳原可奈子（40）が21日、Instagramを更新。生まれつきの脳性まひを患う6歳の長女が、特別支援学校用のバギーを試す姿を公開した。【映像】新型バギーに乗る柳原可奈子の長女2023年4月、Instagramの開設とともに、長女が生まれつきの脳性まひであることを公表していた柳原。その後の投稿では、障害の有無にかかわらず誰もが楽しめるインクルーシブ公園で遊ぶ様子や、ネックチューブ型の浮き輪を重ねておうちプ