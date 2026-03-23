クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、フードロス削減の取り組みのひとつとして、Too Good To Go Japanが提供する、北欧発フードロス削減サービス「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」のサービス提供店舗数を23日より都内全店へ順次拡大する。【写真】ザクザク食感が楽しい『クッキー＆クリーム チョコ』クリスピー・クリーム・ドーナツ（以下、KKD）は、「Love our planet」をテーマに地球環境に配慮し