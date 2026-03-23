【ベルギーリーグ】ラ・ルヴィエール 5−5 ヘンク（日本時間3月23日／スタッド・デュ・ティヴォリ）【映像】巧みな抜け出し→右足ダイレクトシュートヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也が、一時勝ち越しとなるゴールを挙げた。巧みな抜け出しから、ダイレクトで合わせたシュートにファンたちが歓喜している。プレーオフ1出場の可能性を残す7位のヘンクは、ベルギーリーグ第30節で13位のラ・ルヴィエールと対戦。伊東は左ウ